El demo de Marvel VS Capcom: Infinite ya está disponible

Durante la conferencia dedicada a PlayStation en el E3 2017, Capcom presentó un segundo tráiler enfocado en el modo historia del muy esperado Marvel VS Capcom: Infinite. El nuevo título en la saga contará con el modo historia más desarrollado de todos los juegos, con escenas cinemáticas y la internación de personajes con fines de la narrativa.

En este nuevo tráiler pudimos ver con más detalle cómo se integrarán los universos de las dos compañías. También pudimos ver por primera vez a algunos personajes de los cuales ya teníamos rumores pero nada confirmado hasta ahora: Black Panther, Zero, Hulk, Gamora y Thanos.



Demo disponible ya

Al finalizar esta presentación se anunció además que a partir de ese mismo momento, un demo jugable del modo historia está disponible en la PlayStation Store, dicha versión de prueba coloca a los jugadores en control de diversos personajes entre escenas cinemáticas para enfrentar a los secuaces robóticos de Ultron Sigma —a quien enfrentarás al final de este demo—, el enemigo principal de Marvel VS Capcom: Infinite.



A FREE #MVCI Story Demo is coming to PS4 and Xbox One starting today! Check out all the new info here: https://t.co/pNJUpKImd3 pic.twitter.com/SScHv1C75V

— MVC: Infinite (@marvelvscapcom) June 13, 2017