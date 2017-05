D.Va ya está disponible en Heroes of the Storm con la nueva actualización

La nueva actualización de Heroes of the Storm 2.0 es el parche 25.4 del juego que entre otras cosas ha traído numerosos cambios y balanceo a héroes ya existentes en el juego: Alarak, Nova, Tyrande y Dehaka, mientras que algunos otros recibieron reparaciones de bugs: Abathur, Azmodan, Cassia, Gall, Gazlowe, Kerrigan y Tracer.

Sin embargo en materia de héroes la mayor adición de Heroes of the Storm con esta actualización es la incorporación de D.Va al roster de personajes. D.Va ya habia sido anunciada el mes pasado con un asombroso tráiler cinemático celebrando la llegada de Genji y el mapa Hanamura.



Más mapas en rotación

Los jugadores asiduos de Heroes of The Storm podrán notar que ahora la rotación de mapas en el modo juego rápido ha aumentado de 6 a 9, estos son los mapas actuales disponibles con el parche 25.4:

● Cursed Hollow

● Sky Temple

● Braxis Holdout

● Hanamura

● Battlefield of Eternity

● Warhead Junction

● Haunted Mines

● Tomb of the Spider Queen

● Infernal Shrines

Si quieres jugar con D.Va, como es costumbre con los personajes nuevos, estará disponible de forma gratuita un par de días en la rotación de héroes, pero si deseas tenerla definitivamente, tiene un costo de 750 gemas o 1000 gemas en pack con 3 skins.