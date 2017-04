D.Va se une a Genji en Heroes of the Storm 2.0

El ninja cibernético no vino solo.

El día llegó, Heroes of the Storm 2.0 fue presentado con bombo y platillo, la más grande actualización con toneladas de contenido, modificaciones, mapas y personajes gratis ya está disponible para todos. Una de las novedades en este nuevo parche es la inclusión de dos nuevos héroes, uno de ellos ya se había dado a conocer semanas atrás, Genji, quien hizo su debut junto al nuevo mapa Hanamura también basado en Overwatch.

Pero este ninja cibernético no vino solo, tal como podemos apreciar en el siguiente trailer revelación, el espadachín de Overwatch trajo a una aliada:



Dentro del mundo de Overwatch, D.Va es el alias de Hanna Song, una popular videojugadora profesional de 19 años campeona de StarCraft. Ahora en Heroes of the Storm, D.Va tendrá que pelear cara a cara contra personajes de este popular juego.

D.Va aún no está disponible en el catalogo actual de heroes y tampoco hemos visto ningún video oficial de su gameplay, sin embargo no deberá pasar mucho para que podamos jugar con ella en los mapas del MOBA de Blizzard.