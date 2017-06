Dragon Ball FighterZ podría llegar al Switch si los fans lo piden con fuerza

Para muchos el nuevo juego de Bandai Namco, Dragon Ball FighterZ fue la gran revelación del pasado E3, con solo el 20% del juego desarrollado, lo que mostraron en el evento dejó impresionado a cualquier fanático tanto de Dragon Ball como de los juegos de pelea. Hasta el momento solo se sabe del juego que estará disponible “a inicios del 2018” y que está siendo desarrollado por Arc System Works —conocidos por desarrollar las sagas Guilty Gear y BlazBlue— para las consolas Xbox One, PlayStation 4 y PC.

En una entrevista al productor del juego, Tomoki Hiroki, se le preguntó sobre la posibilidad de que el juego llegase al Switch, a lo que el productor respondió que trabajarían en una versión para el híbrido de Nintendo solo si existiera una fuerte demanda, pero que dicha versión tendría que salir después de las ya anunciadas.



El Switch tiene suficiente poder

Hiroki dijo también que es falso que el juego no haya sido anunciado para Switch por falta de poder, y que las capacidades de la consola no representan ningún problema para Arc System Works, quienes ya trabajan en una versión de Dragon Ball Xenoverse 2 sin problema alguno.

Todo queda entonces en manos de los fans quienes ya han puesto en marcha una petición en línea que se acerca a las 10 mil firmas de personas que quieren ver el juego en la consola de Nintendo.



Retweet to let @BandaiNamcoUS @BandaiNamcoEU you're interested in Dragon Ball FighterZ for the Nintendo Switch! https://t.co/JPu9P8YihL pic.twitter.com/3vorjXj3uh

— Saiyan Island (@saiyanisland) June 18, 2017