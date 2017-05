Creadores de contenido de Call of Duty están sufriendo por las nuevas políticas de YouTube

Todavia no sale al mercado y la próxima entrega del shooter de Activision, Call of Duty: WWII está acaparando no solo las miradas de los fanáticos de los FPS y la acción bélica sino del medio entero y en especial de los YouTubers, pero no forma positiva, pues debido a las nuevas políticas de YouTube respecto al tipo de contenido que puede o no monetizarse, va a ser perjudicial para sus intereses económicos.

Varios youtubers especializados en videojuegos y en específico aquellos que han hecho una carrera haciendo gameplays y reseñas de las distintas entregas de la saga, han comenzado a quejarse de las limitantes para generar dinero con los vídeos relacionados con Call of Duty: WWII.



YouTube VS YouTubers

Hace no mucho entró en vigor una nueva política de YouTube que restringe la monetización de vídeos que tengan contenido violento y sean no aptos para todo público, al tratarse de un videojuego de disparos y acción hiperrealista basada en la segunda guerra mundial es natural que estos videos sean víctimas de esta limitante.

Para dejar claro su punto el youtuber dedicado a videos de gameplays y opinión de videojuegos —con la mayoría de su contenido referente al FPS de Activision— y que cuenta con más de un millón de suscriptores, realizó un experimento en el que subió un video sobre un galón de leche expirada, con una duración de tan solo 2:36, y al compararlo con cualquiera de sus vídeos recientes con contenido de Call of Duty, se dió cuenta de que estos están generando mucho menos dinero que un video cualquiera de menor duración y apenas una tercera parte de vistas.



Advertising performance on a 2 minute milk video (30k views) VS. anything to do with WWII (100k Views). The test was a success. pic.twitter.com/DBrtEB5FDm — Ryan B. (@PrestigeIsKey) May 3, 2017

Si bien los videos siguen generando ganancias, es notorio que las nuevas reglas de la plataforma de video más popular de internet está afectando a todos los creadores de contenido que basan su trabajo en videojuegos violentos. ¿Quién podrá más? ¿YouTube o los YouTubers?



