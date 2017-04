Consigue skins de D.Va y Genji jugando Heroes of the Storm

Ya sea que juegues en PC, PlayStation 4 o Xbox One, el Nexus Challenge te permitirá ganar recompensas semanales para Overwatch y Heroes of the Storm, si juegas al MOBA con tus amigos. Esta dinámica comenzó el día de ayer y estará vigente hasta el 22 de mayo. Aunque cada uno de los 4 retos comenzará semanalmente, podrás cumplirlos aunque haya pasado su semana de arranque siempre que lo hagas antes del día final del Nexus Challenge.

Semana 1

A partir del 25 de abril

Requisitos: Jugar 5 partidas con un amigo en modalidad Contra I.A., Partida rápida, Sin Clasificar o Clasificada.

Recompensas para Heroes of the Storm:

● Oni Genji Spray

● Icono de jugador

● Bandera

● Montura Orochi Cycle

Recompensas para Overwatch:

● Skin Oni Genji

● Icono de jugador

● Spray

Semana 2

A partir del 2 de mayo

Requisitos: jugar 5 partidas con un amigo en modalidad Partida rápida, Sin Clasificar o Clasificada..

Recompensas para Heroes of the Storm:

● Montura Busan Police Hovercycle

Recompensas para Overwatch:

● Skin Oficial D.Va

Semana 3

A partir del 9 de mayo

Requisitos: jugar 5 partidas con un amigo en modalidad Partida rápida, Sin Clasificar o Clasificada.



Recompensas para Heroes of the Storm:

● Montura Overwatch Nexagon

● Bandera

● Icono de jugador

● Spray

Recompensas para Overwatch:

● Icono de jugador

● Spray



Semana 4

A partir del 16 de mayo

Requisitos: jugar 5 partidas con un amigo en modalidad Partida rápida, Sin Clasificar o Clasificada.

Recompensas para Heroes of the Storm:

● 10 cajas de botín, una de ellas rara.

Recompensas para Overwatch:

● 10 cajas de botín.

Si juegas en consolas PlayStation 4 o Xbox One es muy importante que tengas una cuenta de Blizzard.net enlazada para poder reclamar tus premios de Overwatch.