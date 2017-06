Conoce a Kayn y Rhaast el nuevo personaje doble de League of Legends



Un nuevo campeón para League of Legends ha sido revelado no oficialmente y se trata de una oferta 2 x 1. La semana pasada Riot Games, publicó sus planes para realizar cambios a diferentes campeones del juego además de sugerir la llegada de un nuevo miembro al catálogo de personajes de League of Legends.

Hoy, gracias a un video filtrado por fin lo conocemos, bautizado como Rhaast y Kayn, se trata de un carry particularmente útil en la jungla cuya principal característica es que se podrá transformar de una forma inédita en el juego.



Dos campeones al precio de uno

Como es natural pensar, Rhaast y Kayn comparten cuerpo pero tienen habilidades y apariencias distintas, mismas que, estando en base, podremos elegir libremente.

Se desconocen más detalles de este personaje y sólo sabemos lo que las imágenes que podemos ver en el vídeo nos revela, pero no sería raro que tras la filtración, Riot decida tomar el toro por lo cuernos y lanzar alguna declaración o comunicado al respecto y contarnos todo lo que nos hace falta saber de este dúo.