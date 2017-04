¿Cómo funciona el Madden Challenge?

Estamos en pleno desarrollo de la penúltima competencia mayor del Madden Championship Series, pero quizás algunos de ustedes aún no comprendan del todo como es que funciona este torneo, a continuación te explicaré de la forma más sencilla que puedo, como funciona el Madden Challenge, qué pasó, qué está pasando y cómo va a terminar.

Fase de calificación

Lo primero que debes saber es que para tener una oportunidad de jugar en el Madden Challenge, debes ganar una invitación ¿como? Jugando en el Draft Mode Ranked de Madden 17. Las invitaciones fueron enviadas basados en los puntajes obtenidos hasta el 27 de febrero.



Fase de eliminación sencilla

A partir del 3 de marzo y durante 2 días, hay una fase de eliminación sencilla online, todos aquellos que ganaron una invitación por su esfuerzo durante la temporada pueden avanzar o perder con una sola derrota en esta fase.

Fase de eliminación por rango

Deespues de la eliminación online, habrá 356 lugares en la siguiente etapa, 128 para cada consola (PlayStation 4 y Xbox One). De estos los primeros lugares en la lista serán para jugadores de campeonatos anteriores seguidos de jugadores que participaron en los eventos premiere y challenger, el resto será asignado deacuerdo al lugar que ocuparon en la tabla online de posiciones.

Una vez que se ha decidido el lugar de lo jugadores estos se enfrentaran entre extremos, es decir el jugdor 1 vs 128, 2 vs 127, 3 vs 126…

Fase de grupos

Del 10 al 12 de marzo los 16 jugadores que superen la fase anterios (8 por consola) se uniran a los 16 jugadores que recibieron invitación especial y se enfrentaran en la fase de grupos, de estos 32 jugadores solo los 2 primeros lugares de cada grupo avanzaron a las finales en vivo.

Finales en vivo

Lo que todos podremos ver este domingo será la ulminación de esta etapa que comenzó el virnes en un bracket de 4 grupos con 4 jugadores cada uno, enfrentandose en un sistema de doble eliminación hasta que al final sólo 1 prevalezca.