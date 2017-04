Cómo afecta la victoria de Lyon Gaming a toda la región latinoamericana

El fin de semana pasado fuimos testigos de una final más del torneo apertura de la Liga Latinoamérica Norte de League of Legends y a pesar de que hubo varios cambios en este torneo, de que se agregaron dos equipos más la competencia y de que la final cambió su sede tradicional de la Ciudad de México a Monterrey, al final, fue más de lo mismo.

Lyon Gaming enfrentó por tercera ocasión a Just Toys Havoks y como en las dos veces anteriores perdió con un marcador 3-0 donde el dominio total perteneció al equipo ganador en todo momento, eliminando la emoción de un encuentro digno para una final de copa, que, se supone representa a toda una región.



¿Es malo que solo gane un equipo?

Imagina por un momento que todas las finales de los últimos torneos de fútbol son ganados por el mismo equipo, imagina que además gana sin ninguna dificultad aparente y que el partido ya es más bien un trámite y no un reto ¿estarías interesado en verlo?

Riot invirtió en ampliar la cantidad de equipos apostando al crecimiento conjunto de toda la región, pero el dominio total de Lyon aunque es bueno para ellos como organización, invisibiliza estos esfuerzos y desmoraliza a equipos emergentes.

Ya no hay show

Una parte muy importante del negocio de los eSports y de todo su desarrollo como fenómeno cultural, es la identificación con los equipos y la lucha equitativa entre estos. Ver crecer a un equipo en torneos y circuitos, observar y familiarizarse con sus jugadores mientras ganan y pierden partidas fortalece la relación espectador-equipo y aunque Lyon no es infalible y ya ha perdido algunos partidos, el que sus últimas 3 finales hayan sido tan anti climáticas no ayuda a alimentar al público que busca emociones, sorpresas, desafíos, no un marcador de 3-0 con dominio total.

León que ruge pero no muerde

No ayuda nada el hecho de que Lyon Gaming a pesar de sus 8 títulos latinoamericanos no haya conseguido calificar en ninguna ocasión al torneo mundial, avanzando solo hasta los Mid Season invitational dejando al público de la región que representan ávidos por un mejor desempeño.



El mensaje que se manda es claro y contundente; el mejor equipo de toda latinoamérica norte, ese que gana con una mano en la cintura a todos sus rivales de la región, no es capaz de vencer a un rival ruso, luego entonces el nivel general de latinoamérica norte debe ser pésimo.

¿De verdad no hay nivel?

Muchos afirman que la culpa no es de Lyon por ser tan buenos si no del resto de los equipos por no serlo, pero el resultado es el mismo, la región se mantiene estancada. Es injusto acusar a un equipo que gana siempre de los problemas generales, pues como organización ellos buscarán siempre el mejor desempeño que los lleve a conseguir patrocinios, premios y prestigio.

Quizás lo correcto sería preguntar ¿qué están haciendo ellos que el resto de los equipos no? Pero la respuesta tampoco es sencilla o justa, el jugar competitivamente a un videojuego como League of Legends es algo relativamente nuevo en nuestra cultura y no existe una receta exitosa. Estamos del otro lado al contar con ligas y organizaciones como la Liga Mexicana de Videojuegos o Gamelta, pero a pesar de que existe público para estos deportes electrónicos, aún muchos jugadores no creen poder hacer una carrera de esto.

Falta mucho pero no tanto

Es claro que nuestra región no puede compararse competitivamente con los gigantes en Asia, por muchas razones que nada tienen que ver con la falta de confianza. Corea del sur y China tienen ya más de 10 años con escenas competitivas fuertes, saludables y en crecimiento, mientras que nuestra región todavía se enfrenta a prejuicios y falta de comprensión.



En alguna ocasión los miembros de Lyon Gaming expresaron que se sentían a ún a 5 años de diferencia entre otras regiones con lo mostrado en México y Latinoamérica, este tiempo es muchísimo si consideramos en dónde estarán aquellas regiones dentro de 5 años.

¿Lyon Gaming está estancado en una zona de confort y con ellos toda latinoamérica? Me gusta pensar que no y que simplemente es cuestión de tiempo para que nuevos equipos surjan y que los que ya existen trabajen juntos por elevar el nivel de nuestra región en League of Legends, como ya otros equipos han hecho en eSports como Halo, Gears of War e incluso Clash Royale.

