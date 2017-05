Colonia Lunar Horizon, el nuevo mapa de Overwatch nos deja jugar con la gravedad

Después de las insinuaciones en el blog oficial de Overwatch y los detalles en el escenario Torre Lijiang Blizzard ha presentado de forma oficial su nuevo mapa: Colonia Lunar Horizon. Disponible ya en el PTR –servidor de pruebas accesible solo para los usuarios de PC–, el nuevo mapa de asalto está prácticamente listo para entrar en la rotación de partidas rápidas y competitivas.

Mediante un video especial donde Winston se encarga de dar la introducción y un poco de historia respecto a esta nueva locación, podemos ver la mayoría de las partes del mapa entre las que destacan la antigua habitación de Winston y las segmentos exteriores de la colonia espacial que nos dejan pelear en gravedad reducida en plena superficie lunar.



La gravedad del asunto

A la par del video de presentación Jeff Kaplan nos ofreció otro de sus acostumbrados Developer Updates en el que habla a profundidad del nuevo mapa ya disponible en los servidores de prueba del juego, en el que explica entre otras cosas que en el inicio consideraron que el mapa completo tuviera gravedad reducida, pero que no fue implementada así por motivos de balance en el juego, aún así prometió que la variación en la gravedad llegaría no sólo al modo Arcade en todos los mapas sino que será agregada como una opción en los modos de juego personalizados.



Check out the low gravity area of the Lunar Colony! Notice the changes in sound going between indoors and outdoors. pic.twitter.com/g9g4U8p8nJ

— Overbuff (@Overbuff) May 31, 2017