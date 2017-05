Celebra el cumpleaños de Overwatch con 3 mapas nuevos, bailes y skins

Hace un año exactamente Blizzard lanzó al mundo su idea más fresca y nueva: un shooter cooperativo de héroes. Overwatch se convirtió rápidamente en un fenómeno global que le ha valido decenas de reconocimientos, premios y más de 30 millones de jugadores en menos de un año. Para celebrar esto, el equipo de Overwatch lanzó una actualización que incluye nuevas skins, emotes y 3 nuevos mapas que llegaron para quedarse: Black Forest, Castillo y Necrópolis.



Las loot boxes denominadas Overwatch Anniversary estarán disponibles desde hoy, 23 de mayo hasta el 12 de junio, y tendrán disponibles más de 100 objetos estéticos como líneas de voz, grafitis, iconos, skins y los divertidos emotes que hacen bailar a todos los personajes.



Overwatch edición juego del año

Blizzard tambien confirmó Overwatch: Game of the Year Edition. Esta versión conmemorativa estará disponible solo de forma digital e incluirá el juego, diez loot boxes, y todo el contenido de la edición Origins: skins para Tracer, Soldier: 76, Bastion y Pharra, Winston bebé para World of Warcraft, alas de Mercy para Diablo III, retratos para Starcraft II, un reverso de carta para Hearthstone y a Tracer para Heroes of the Storm.

Además, como parte de esta celebración, durante el próximo fin de semana, —del 26 al 29 de mayo— jugadores de PlayStation 4, Xbox One y PC podrán acceder al juego completamente gratis, con todos sus modos y personajes, con la opción de mantener todos los objetos y logros obtenidos durante este periodo en el juego si se adquiere después.

¿Donde está mi Doomfist?

Todo lo anterior ya se había filtrado en diversos foros, desde los emotes hasta los mapas y modalidades nuevas de juego, sin embargo una parte muy importante de este evento de aniversario sigue sin cumplirse. Todas las filtraciones coincidían en la revelación del esperado villano Doomfist, que según las fuentes —testers del juego según declararon— se daría en el marco de este evento.



Durante el video de actualización, donde el mismo Jeff Kaplan dirigió palabras de agradecimiento a los jugadores de Overwatch, se mencionan todos los cambios menores y mayores así como mayor detalle de los modos de juego de eliminación y las importantes modificaciones a las mecánicas de este modo “arena”, sin embargo no hubo mención alguna del nuevo personaje. ¿Será que todo fue mentira? ¿o Doomfist será la cereza del pastel de este aniversario? Como sea tendremos que esperar un par de semanas para descubrirlo, mientras tanto a jugar Overwatch pues esos amotes bailarines no se van a desbloquear solos.



