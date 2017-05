Capturar criaturas tipo hierba en Pokémon GO! será más fácil este fin de semana

Tal como sucedió en marzo pasado, cuando miles de pokémon tipo agua invadieron el planeta, Pokémon GO! ha lanzado un evento especial este fin de semana en el que el mundo entero se cubrirá de follaje, hojas y flores en el Worldwide bloom —o “Florecimiento global”—.

Del 5 al 8 de mayo los Pokémon tipo planta serán mucho más fáciles de encontrar y capturar, es así que tendremos encuentros constantes con especímenes de Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Exeggcute , Exeggutor, Tangela, Bayleef y Meganium.



To help you catch your favorite Grass-type Pokémon this weekend, Lure Modules will last for six hours for the entire weekend! pic.twitter.com/LHPbVmZpLV

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 4, 2017