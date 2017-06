Capcom firma colaboración con Namco para mejorar el matchmaking de Street Fighter V

Uno de los mayores problemas que tiene Street Fighter V radica en su juego online y en específico, en todo lo que respecta al matchmaking —es decir la búsqueda de rivales y agrupación de jugadores según su nivel— en contraste, Tekken 7 cuenta con una de las experiencias en línea mejor calificadas por los usuarios en los juegos de pelea, así que Capcom —desarrolladora de Street Fighter V— acudió a Namco para mejorar su juego online.

Mediante un comunicado de prensa liberado hoy, las desarrolladoras de videojuegos Capcom y Bandai Namco han firmado un pacto de alianza con el objetivo una mejor experiencia de juego en línea para los juegos de ambas compañías.



La unión hace la fuerza

Este es el comunicado que apareció hoy en la página de Capcom:

“Capcom Co., Ltd. ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de licencia cruzada con Bandai Namco Games Inc. relacionado con el juego en línea en propiedades como la serie Street Fighter.

El objetivo de este acuerdo es mejorar la experiencia del usuario al mismo tiempo que se acelera la producción de títulos y se reducen los costos de desarrollo para ambas partes. Además, con esta licencia cruzada, Capcom pretende utilizar de una forma más eficaz las patentes que se ha concedido en series como Street Fighter con el fin de ofrecer contenido más emocionante a los jugadores.

Con este acuerdo como punto de partida, Capcom continuará explorando oportunidades de licencias cruzadas para proteger sus patentes, mejorando la experiencia del usuario y contribuyendo a una industria de juegos más saludable".

Esta no es la primera vez que estas compañías cruzan esfuerzos y comparten propiedades intelectuales, ya en títulos como Project X Zone, Street Fighter VS Tekken, e incluso con la aparición de Akuma en el más reciente Tekken 7 han trabajado juntas y este nuevo pacto podría traer no solo una mejora al juego en línea si no futuro DLC o apariciones especiales de personajes de una empresa en los juegos de otra. ¿Será que por fin verá la luz aquel tan ansiado Tekken VS Street Fighter?



