Call of Duty WWII confirmado, será presentado la siguiente semana

No es ajeno a nadie en la industria de los videojuegos que la última entrega de la saga Call of Duty, titulada Infinite Warfare no tuvo el éxito esperado ni una buena recepción por parte del público cautivo de esta serie de videojuegos bélicos.

Las batallas espaciales y futuristas no lograron cautivar a los jugadores que año con año compran la nueva entrega del FPS más popular en el mercado, razón por la cual —y motivados por el éxito del juego Call of Duty: Modern Warfare Remastered— Activision ha decidido volver a sus raíces en todo sentido.

La segunda guerra mundial… Otra vez

Uno de los conflictos bélicos más importantes en la historia de la humanidad sin duda ha sido la segunda guerra mundial, que ha trascendido de los libros de historia y ha llegado a todas las formas de entretenimiento. Call of Duty ganó su popularidad precisamente con el juego que se situaba en este periodo histórico.

El dia de hoy Activision ha anunciado lo que ya muchos sabíamos, el nuevo juego de la franquicia tendrá por título Call of Duty: WWII y tendrá lugar en la 2a guerra mundial, de la misma forma que el juego que comenzó con el éxito de la franquicia.

El juego será presentado de manera formal el próximo 26 de abril. Hasta ahora además del tema y la apariencia de las cajas que se filtraron el Reddit, sabemos que está a cargo de Sledgehammer Games y que muchas de las características y mecánicas del primero juego volverán con mejoras.



