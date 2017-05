Call of Duty: Modern Warfare Remastered será lanzado en solitario en junio

El desarrollo de Call of Duty: WW II no es coincidencia, al parecer al público del shooter más popular le encanta esta época específica pues no es la primera vez que un título de la saga de Activision nos ubica en la segunda guerra mundial. El año pasado fue lanzado Call of Duty: Infinite Warfare, primer juego de la serie en no estar basado en un periodo histórico sino que lo proyectó a un futuro lejano con batallas espaciales y exoesqueletos, sobra decir que el juego no funcionó como el estudio esperaba.

Sin embargo lo que sí funcionó fue el título que acompaña esta entrega, la remasterización de uno de los juegos más populares de la saga y para muchos fans, el mejor de ellos: Call of Duty: Modern Warfare Remastered.



Filtraciones por aquí y por allá

Activision planea lanzar Call of Duty: Modern Warfare Remastered este próximo mes de junio como un título independiente aprovechando la popularidad que tuvo. Recientemente, Amazon Japón confirmó por error lo que ya otros dos sitios alemanes habían filtrado, el juego llegará el 20 de junio a PlayStation 4, que gracias al acuerdo entre Sony y Activision tiene la exclusiva de contenido adelantado, pues la versión de este mismo juego para Xbox One, llegará un mes después, el 20 de julio.

De esta forma, Activision confirma lo que ya muchos sabíamos, CoD: Infinite fue un desastre que terminó perjudicando a la versión remasterizada y con este lanzamiento en solitario, Activision quiere alentar a todos los viejos fans que quieren la versión remasterizada sin la molestia del Call of Duty futurista.