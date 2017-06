Brasil dominó la final de Pro Evolution Soccer

La semana pasada se llevó a cabo la final de la PES League y fue ni más ni menos que en el Emirates Stadium del Arsenal en Londres, la capital de Inglaterra. Un total de 16 jugadores de Pro Evolution Soccer llegaron a esta reñida final entre los que se encontraban dos jugadores latinoamericanos, Jhonatan Salazar de Perú y Guilherme Fonseca de Brasil quien resultó campeón de la final y obtuvo el premio de $200 mil dólares que le entregó Konami.



Ladies & Gentlemen - we have a #PES2017 WORLD CHAMPION. Huge congratulations to @GuiFera01! #PESWF pic.twitter.com/aYoQwKEuHS

— PES League (@pesleague) June 2, 2017