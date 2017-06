Blizzard y Twitch se unen en un acuerdo de exclusividad

Blizzard Entertainment y Twitch, dos de las empresas más importantes actualmente en el marco de los eSports han firmado un acuerdo de exclusividad de dos años para la retransmisión de los torneos más grandes de los esports de la desarrolladora: Hearthstone, Heroes of The Storm, Overwatch, StarCraft II y World of Warcraft.

A partir de este momento y hasta 2019, Twitch tendrá derechos de streaming de terceros exclusivos para más de 20 torneos de Blizzard entre los que destacan:

● Heroes of the Storm Global Championship

● StarCraft II World Championship Series

● Hearthstone Championship Tour

● Hearthstone Global Games

● World of Warcraft Arena Championship

● Overwatch APEX

● Overwatch Premier Series

Este anuncio hace eco del anuncio reciente de que los usuarios suscritos a Twitch Prime tendrán una caja de botín dorada en Overwatch que asegura una skin de tipo legendario además de 10 cajas normales en los próximos meses. Otros juegos como Hearthstone y Heroes of The Storm también se beneficiarán de esta alianza.

Frank Pearce, cofundador de Twitch dijo:

“Hemos pasado grandes momentos y tenemos un largo historial de trabajo con Twitch. Nos entusiasma que este acuerdo nos ayude a llevar el mejor contenido de deportes electrónicos a los aficionados de la plataforma y cualquier otra persona que siga los esports de Blizzard”