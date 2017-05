Blizzard reconoce formalmente la carrera de los gnomos en World of Warcraft

Desde 2009 miles de jugadores de World of Warcraft se reúnen virtualmente para celebrar “The running of the gnomes” o la carrera de los gnomos. Este evento inspirado en los maratones reales tiene como objetivo recaudar dinero real para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, es por eso que todos los participantes deben usar un personaje de raza gnomo nivel 1 con el color y vestuario de color rosa.



El dinero se recauda con pequeñas donaciones —hablamos de 1, 5 o 10 centavos de dólar— por cada gnomo que cruza la meta o bien con donaciones específicas por parte de comunidades. El año pasado se recaudaron $5,500 dólares gracias a la participación de más de 2,860 gnomos.



publicidad

Blizzard no ha pasado esto desapercibido, y este año ha reconocido la carrera como un evento oficial, dando crédito y apoyando a los organizadores originales con una pequeña actualización que incluye NPC’s apoyando a los participantes, así como banners, metas y decoraciones a lo largo de la ruta, que, cabe aclarar, no ha sido modificada en absoluto.



The running of the gnomes —y su evento hermano Running of the Trolls, que funciona bajo la misma temática pero que apoya a campañas para la prevención del suicidio LGBT— se llevará a cabo el próximo mes de octubre como sucede desde hace 8 años. ¿Cuantos gnomos rosados veremos correr este año?