Blizzard publica el soundtrack no oficial de Heroes of the Storm

Recientemente Blizzard publicó el soundtrack oficial de Heroes of the Storm, 15 melodías épicas que todo aquel que haya jugado el MOBA crossover sabrá reconocer. El soundtrack está disponible desde el pasado 30 de mayo en diferentes plataformas; Apple Music, YouTube y Spotify.



Sin embargo la gente de Blizzard no se quedó contenta con publicar simplemente la música oficial del juego, sino que ha puesto manos a la obra y está elaborando playlist “no-oficiales” con música que ellos —sí, Blizzard, los creadores del juego— creen que representa de mejor forma a cada uno de sus personajes.

De esta forma, el dia de hoy, mediante el blog oficial de Heroes of the Storm, se ha publicado la primera lista de reproducción enfocada exclusivamente en los personajes de clase guerrero. La elección de temas pasa de lo icónico y representativo a lo absurdo y paródico, puedes escuchar la lista de reproducción a continuación y tratar de adivinar a quién pertenece cada tema.



En caso de que estés un poco perdido, aquí te dejamos la lista de personajes y canciones:

● Anub'arak: Subterranean Homesick Blues —Bob Dylan

● Artanis: King Without A Crown —Matisyahu

● Arthas: Blue Veins —The Raconteurs

● Chen: Chug-A-Lug —Roger Miller

● Cho'gall: Just The Two of Us —Bill Withers

● D.Va: I’m The Best —2NE1

● Dehaka: I Will Survive —Gloria Gaynor

● Diablo: The Devil Ain’t Lazy —Bob Wills

● E.T.C: Party Hard —Andrew W.K.



● Johanna: Blinded By The Light —Manfred Mann’s Earth Band

● Leoric: Clap Hands —Tom Waits

● Muradin: Thunderstruck —AC/DC

● Rexxar: Leaning On A Bear —Purson

● Sonya Raise: Your Horns —Amon Amarth

● Stitches: Hooked on a Feeling —Blue Swede

● Tyrael: Send Me An Angel —Real Life

● Varian: One Shot at Glory —Judas Priest

● Zarya: Gonna Fly Now (Rocky Theme from “Rocky”)