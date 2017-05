Bandai decide retrasar su juego “Get Even” debido al atentado en Manchester

La noche del lunes pasado será recordada como una de las más duras Manchester en Inglaterra haya vivido. Un atentado terrorista al final de un concierto de Ariana Grande, terminó con la vida de 22 jóvenes y dejó a más de 50 heridos. La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de reacciones, incluyendo la de la industria de los videojuegos.

Al margen de esta terrible noticia, Bandai Namco ha decidido retrasar el lanzamiento de uno de sus juegos que originalmente estaba programado para este viernes debido a que consideró que el tema del mismo podría herir susceptibilidades.

Un mal momento para un juego así

El juego en cuestión es Get Even, un thriller psicológico en primera persona, los detalles de la historia no son específicos de manera intencional para darle un aire misterioso, pero los trailers y algunas reseñas señalan que la historia gira en torno a una situación de rehenes donde una adolescente tiene una bomba pegada al cuerpo.



El lanzamiento del juego ha sido re programado para el 23 de junio próximo, Bandai Namco ha reconocido que los elementos terroristas dentro del juego podrían ser percibidos como insensibles y de mal gusto considerando la situación de shock generalizado que se vive tras la tragedia de Manchester