Arranca el primer torneo mundial de Call of Duty

El dia de hoy oficialmente da inicio la primera edición de la Call of Duty World League Global Pro League, una competencia que se alza como la más grande e importante en la historia del juego de disparos en primera persona y acción bélica desarrollado por Activision en la que se enfrentarán los mejores equipos de Call of Duty Infinite Warfare.

Con una duración de 5 semanas, esta liga global enfrentará en la primera etapa a los 16 mejores equipos del mundo y contará, solo en esta etapa con $700 mil dólares en la bolsa de premios además de un lugar en la segunda etapa que tendrá lugar el mes de junio.

¿Quienes son los mejores del mundo?

Los 16 equipos que forman parte de esta primera liga global provienen de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Estos son los participantes:



● Team EnVyUs

● Splyce

● Cloud 9

● Mindfreak

● FaZe Clan

● Rise Nation

● Fnatic

● Evil Geniuses

● eUnited

● Luminosity Gaming

● Millenium

● Epsilon

● OpTic Gaming

● Red Reserve

● Enigma6 Group

● Elevate



Rob Kostich, vicepresidente ejecutivo y director general de Call of Duty en Activision dijo lo siguiente: "La Global Pro League está reuniendo a los mejores equipos para luchar cara a cara no sólo por un premio en cada etapa, sino también para reclamar su lugar en la competencia más grande del año, la Call of Duty World League Championship".

Esta primera etapa se jugará durante las próximas 5 semanas, del 21 de abril al 23 de mayo y podrás seguir las partidas en el siguiente enlace:



https://www.callofduty.com/esports/cwl