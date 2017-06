ARMS vendió mejor que Tekken 7 y Street Fighter V durante su primera semana

Vender una nueva ip siempre es difícil, más aún si está es una nueva y extravagante idea en el mercado de los juegos de peleas, un nicho que no es necesariamente abierto y amigable para todo tipo de público, sin embargo la nueva propiedad intelectual de Nintendo, ARMS, logró una primera semana de ventas bastante buenas logrando rebasar las ventas de Street Fighter V y Tekken 7 durante sus respectivos periodos de lanzamiento.

Aunque a nivel global ARMS no logró acercarse a los fantásticos números de juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe, este nuevo juego para Nintendo Switch superó el reto de vender una idea nueva, personajes desconocidos, género de nicho y gameplay extravagante, consiguiendo un buen arranque a nivel mundial.



Superando a los veteranos

Estos números vienen del mercado japonés, uno de los más importantes debido a su gran base de jugadores y cultura de consumo, sobre todo con el género de juegos de pelea, ahí ARMS logró vender más de 100 mil unidades que ya por si mismo es sorprendente, pero cuando se le compara con los números conseguidos en su lanzamiento por franquicias de pelea ya posicionadas como Street Fighter y Tekken, esta cifra se vuelve más impresionante.

Street Fighter V consiguió 42 mil unidades vendidas durante su primer semana, mientras que Tekken 7 logró más de 58 mil, estas cifras juntas superan por muy poco —estamos hablando de menos de 100 unidades— lo conseguido por ARMS esta semana pasada.

ARMS además planea lanzar contenido DLC gratuito durante la vida competitiva del juego, mientras que los otros juegos suelen vender estos paquetes como un season pass o compras individuales. Este fue un gran inicio para la nueva franquicia de Nintendo, veamos si supera el periodo de emoción inicial.