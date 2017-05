ARMS será uno de los eSports más raros de todos

Esta semana Nintendo presentó casi todos los detalles de su nuevo juego de peleas, ARMS. El excéntrico juego con controles de movimiento, brazos extensibles y personalización de ataques está a menos de un mes de tocar los anaqueles de las tiendas y el interés hacia él ha crecido poco a poco.

Anunciado inicialmente en la revelación del Nintendo Switch, ARMS se postula junto a Splatoon 2 como uno de los dos grandes lanzamientos de Nintendo para este verano y el miércoles pasado durante una transmisión especial Nintendo reveló todo lo que tienes que saber al respecto sobre este título.

Modos de juego

Como buen juego de peleas ARMS tiene varios tipos de juego siendo el combate multijugador su lado más fuerte, sin embargo es importante notar que Nintendo puso todo de su parte para que este juego fuera atractivo para toda clase de jugadores. Los modos que podemos encontrar son los siguientes:

● Grand Prix. Un equivalente al modo Arcade de otros juegos, en Grand Prix debes ganar 10 partidos consecutivos para enfrentarte a un misterioso jefe final y ser coronado campeón de la ARMS League. Este modo es compatible para 1 o 2 jugadores en modo cooperativo.

● Modo Versus. El modo de juego más dinámico, en el que se centran la mayoría de las opciones para jugar en grupo, o individual contra la inteligencia artificial en diferentes modalidades: Combate 1 vs 1, Combate en equipo 2 vs 2, V-Ball (una variante de voleibol en la que tienes que hacer estallar una pelota en el campo enemigo), Hoops (una variante de basquetbol en la que debes “encestar” al enemigo), Skillshot (tiro al blanco en competencia) y 1-on-100 (vs 100 enemigos consecutivos en batalla progresiva). Además en este modo puedes encontrar el entrenamiento y campo de pruebas para tus combinaciones de armas.



publicidad

● Party Match. En el modo en línea puedes luchar con hasta tres jugadores más. Un lobby puede albergar hasta 10 consolas Switch conectadas con hasta dos jugadores por sistema dando una capacidad de hasta 20 jugadores simultáneos en el mismo lobby.

● Ranked Match. Llegamos al modo competitivo, es necesario jugar conectado a internet y competir en batallas 1 vs 1. Al ganar tu rango de jugador sube, mientras que al perder naturalmente pase lo contrario. Mientras esperan a que comience un combate por nivel, es posible jugar en otros modos para practicar o relajarse.

● Local. En el modo local inalámbrico, hasta ocho jugadores cada quien con su consola, pueden reunirse y luchar contra otros tres jugadores a la vez, justo como en el Party Match.

El futuro de ARMS

Nintendo dejó claro que de la misma forma que prácticamente todos los juegos de pelea y competitivos en el mercado, habrá varias actualizaciones periódicas y gratuitas del juego que añadirán nuevos personajes, escenarios y puños.

Para asegurarse de tener bien alimentado el hype por este juego, ARMS ofrecerá periodos de prueba gratuitos antes del lanzamiento, bajo el nombre de Global Test Punch, es decir, no un demo que puedes jugar cuantas veces quieras si no acceso al juego en línea en determinados horarios. los primeros periodos tendrán lugar el fin de semana del 26 al 28 de mayo y los segundos el fin de semana del 2 al 4 de junio, lo único que tienes que hacer es —primero poseer un Nintendo Switch— descargar gratuitamente la demo Global Test Punch en Nintendo eShop antes de su comienzo.



publicidad





Por si no fuera poco, Nintendo no ha quedado dejar nada a las sutilezas y lanzó la convocatoria al primer torneo oficial de ARMS que se llevará a cabo un par de días antes de su lanzamiento oficial. El ARMS Open Invitational tendrá lugar durante el E3 de este año en el booth de Nintendo y cualquiera que esté presente en el evento podrá participar, además como es natural será transmitido en vivo a todo el mundo.

¿Logrará el excéntrico juego de Nintendo colarse entre los eSports más influyentes? Recordemos que ya hubo un intento por meterlo en la alineación oficial de EVO 2017 pero no tuvo suerte, así que será cuestión de tiempo y la reacción del público la que determine si este juego trasciende en la escena competitiva o triunfa en el reino de los jugadores casuales.