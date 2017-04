Animación de Overwatch está nominada en los Webby awards

Los Webby Awards, son los premios a lo "mejor de la web en el mundo" algo así como los premios Oscar del internet y han sido entregados desde 1996. Estos galardones tienen muchas categorías que cubren prácticamente todas las ramas de la información, negocios y entretenimiento. En esta rama sobresale todo el contenido audiovisual creado y compartido en redes sociales y plataformas como YouTube.

Overwatch ya ha sido nominado en una ocasión a estos premios en la categoría “Mejor edición de video online”, gracias a la animación de lanzamiento del juego y repite este año con una nominación en la categoría “Mejor guión de video” para la animación “The Last Bastion”.



Overwatch vs John Oliver

Las animaciones de Overwatch han gozado de una excelente recepción por parte de los fans que son los que conocen el contexto del juego, sin embargo “The last Bastion” se hizo popular incluso fuera del fandom del juego pues la historia que cuenta —sin necesidad de usar una sola palabra o línea de voz— es universal y conmovedora. Esta animación compite contra las siguientes 4 producciones para internet:

● Honest Trailers, DEFY Media

● Great Performers: L.A. Noir, The New York Times

● Save Our Snowmen, Swirl

● Last Week Tonight with John Oliver, Last Week Tonight