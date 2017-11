El mexicano Abraham Hochstrasser va a la conquista de las aguas en su país natal

Por Ricardo Otero | @otero_rj

Como profeta en su tierra, el mexicano Abraham Hochstrasser se enfrenta al que es quizás el mayor reto de su carrera deportiva de más de dos décadas: conquistar a su país a través del Monster Energy Freeride Series.

Y no se trata solamente de ganar una competencia, sino de instalar de manera definitiva esta llamativa y modalidad del jetski en México, pues por primera vez el Freeride Series se encuentra en aguas aztecas.

Hochstrasser es anfitrión de la élite del freeride en la playa El Palmar, de Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, al sur del país. Un accidente en carreras de moto acuáticas lo llevó a la modalidad de freeride.

"Hace unos años, cuando tuve un accidente en una competencia en Estados Unidos, dejé las carreras y me dediqué al 100 por ciento al jetski. Ahí fue cuando me mudé a Cancún para enfocarme al freeride", recuerda Hochstrasser. "El freeride es muy diferente a las carreras de circuito. El freeride es en la playa siempre porque se practica en las olas y esto lo hace más interesante. Después de muchos años de correr, le perdí el interés a las competencias y me dediqué más como estilo de vida a estar en la playa, surfeando, saltando."





Aquel accidente no le quitó la adrenalina de medirse a la naturaleza en un deporte que combina suertes de surf y motocross.

"El riesgo de los accidentes es más fuerte en el freeride, porque haces unos brincos de unos 10 a 15 metros en las olas, he llegado a saltar hasta 20 metros y los impactos son muy fuertes."

El evento de Ixtapa, supervisado por la International FreeRide WaterCraft Association (IFWA), el mismo que regula el campeonato mundial anual, representa el ingreso al mercado mexicano, en un serial cuya mayoría de competencias se realizan en Estados Unidos, pero que también visita países como Portugal, Francia, Gran Bretaña, Brasil y Japón.