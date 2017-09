Donald Trump acusa a dueños de NFL de tener miedo a los jugadores

El duelo dialéctico y de enfrentamiento que mantiene el presidente Donald Trump con los jugadores y organización de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) subió un eslabón más después que el mandatario estadounidense se expresase de manera categórica que los dueños de los equipos tenían miedo de enfrentarse a los profesionales.

Tras declarar en una entrevista que ofreció esta noche la cadena de televisión Fox en el programa "Fox and Friends, que los dueños de las franquicias de la NFL "temen a sus jugadores", volvió a pedir que se tomen acciones "drásticas" contra los profesionales que se arrodillan durante la interpretación del himno nacional para protestar la injusticia racial.



El mandatario estadounidense explicó que comenzó a criticar a los jugadores porque tiene "muchos amigos que son dueños" y sabe perfectamente de lo que habla.

Además fue más lejos y dijo de forma categórica que "creo que tienen miedo de sus jugadores, si quieren saber la verdad, y creo que es una vergüenza".

Trump, que habló en la entrevista de la Fox que había sido grabada el miércoles, pero se trasmitió el jueves, reiteró que la mayoría de la gente está de acuerdo con él.

Mientras que el presidente era categórico en sus declaraciones y apreciaciones, la NFL, a través de portavoz Joe Lockhart, indicó que los comentarios de Trump eran "imprecisos".



Lockhart quiso poner en contexto lo expresado por el presidente Trump, y al final lo único que dijo fue que las declaraciones del mandatario estadounidense no eran exactas ni reflejaban la realidad.

"Creo que hubo una declaración de que nuestros dueños tienen miedo de nuestros jugadores y los dueños solicitaron la intervención de líderes políticos", valoró Lockhart. "Esas declaraciones no son exactas".

Pero no hizo ningún tipo de especificación ni aclaró en que parte no eran "exactas" o a que se refería con ese término ambiguo que había utilizado.

Trump llevaba ya una semana con ataques verbales a los jugadores que se arrodillan durante el himno nacional, pero rechazó en la entrevista que sus comentarios no son una distracción, sino todo lo contrario que han mostrado la otra parte de la "realidad".

Los jugadores también desde la pasada semana han respondido a Trump, y se ha incrementado el número de los que han mostrado el apoyo a los que primero comenzaron con la protesta y lo han hecho al sentarse, arrodillarse, cruzar los brazos o permanecer en los vestuarios.

"Los dueños claramente están unidos de una manera en que los ataques al juego, a la NFL, sobre los jugadores fueron injustos e infundados, y que había unidad entre el grupo", destacó Lockhart, destacando que cerca de dos terceras partes de los dueños de los 32 equipos estuvieron en la sede de la liga esta semana para reuniones del comité.



"Creo que también hubo un sentimiento... que los problemas están siendo oscurecidos y distorsionados por personas con agendas políticas. Creo ñque los dueñosí dejaron en claro su apoyo por nuestros jugadores, pero también apoyan nuestro país, el himno nacional, la bandera, todas las cosas que algunos han sugerido que no lo hacen".

Un sentimiento que cada vez es mayor entre los aficionados y dentro de la NFL es algo que comienza a preocupar.

"Tienen reglas para todo", señaló Trump en la entrevista. "¿No puedes bailar en las diagonales. No puedes usar medias deportivas rosadas en apoyo al cáncer de seno?. Tienen reglas para todo. ¿Por qué no honran este país al hacer cumplir una regla que ha existido por tanto tiempo?".

La NFL fue más abierta con sus reglas esta temporada para permitir mayor libertad a los jugadores para celebrar touchdowns, siempre y cuando las acciones no sean vistas como burlarse de un rival.

La NFL no tiene una regla que obligue a los jugadores a estar de pie durante el himno. Los equipos deben estar en el campo 10 minutos antes de la patada de salida, aunque la NFL indicó que no habría castigos para equipos que no estuvieron en el campo el pasado fin de semana.

"Los estadios están perdiendo, hay muchos asientos vacíos. Ni siquiera podía creerlo", sentenció Trump.

Por su parte, Lockhart explicó que "no hay una directiva de toda la liga" sobre cómo manejar la controversia que ha surgido.



También admitió que los equipos están estudiando lo que hicieron los Cowboys de Dallas y Cardinals de Arizona durante el partido del pasado lunes por la noche como un posible modelo para responder durante los partidos de este fin de semana.

El sistema consiste en ponerse de rodilla todos los jugadores en el centro del campo antes que de comienzo el partido, pero luego todos puestos de pie escuchar el himno nacional.