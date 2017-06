FIFA falla con el VAR, la injusticia sigue en el ADN del juego del hombre

El árbitro de Irán, Alireza Faghan, no se atrevió a recurrir a la tecnología para validar un claro penalti en el Portugal vs. Chile.

Corría el minuto 112’ de las semifinales entre Portugal y Chile de la Copa Confederaciones, un claro pisotón de Jose Fonte sobre Francisco Silva indicaba que los andinos tendrían una pena máxima a su favor ante la presión del público en Kazán. Sin embargo, el árbitro de Irán, Alireza Faghani no solo no se atrevió a marcar el penalti, sino que no recurrió al videoarbitraje para consultar con la cabina la revisión de la jugada, despertando la furia de los aficionados chilenos en el estadio.

FIFA pretendía que con la implementación del videoarbitraje existiera un juego más justo, implementando tecnología a uno de sus torneos estrella pero la Copa Confederaciones ha evidenciado varias fallas de los silbantes a pesar de contar con el apoyo de la tecnología.



Se espera que el VAR mejore para el próximo año, cuando se podría implementar para la Copa del Mundo de Rusia 2018.