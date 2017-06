El viceprimer ministro ruso defiende a su selección de acusaciones de dopaje

Las revelaciones en la prensa británica este fin de semana según las cuales los 23 seleccionados rusos en el Mundial-2014 están siendo investigados por la FIFA por sospechas de dopaje son un "sinsentido", declaró el viceprimer ministro ruso Vitali Mutko.

"Nunca hubo y nunca habrá problemas de dopaje en nuestro fútbol", declaró Mutko, que también es el presidente de la Federación Rusa de Fútbol, a la agencia TASS. "(Los jugadores) son sometidos regularmente a controles y también son controlados después de cada partido", subrayó el dirigente.

"Lo que han escrito es un sinsentido. No se tomen la molestia de leer la prensa británica esta mañana", añadió.



El Mail on Sunday y The Guardian informaron en su edición dominical que la integralidad de los jugadores que participaron en Brasil-2014, así como otros once futbolistas rusos, están siendo investigados por la FIFA por sospechas de dopaje.

Un portavoz de la instancia futbolística habría manifestado, según estos diarios, que la investigación "continúa en marcha".

Sin embargo, la FIFA desmintió este domingo en un comunicado toda sospecha sobre los futbolistas que participaron en la Copa del Mundo.



Los 34 jugadores supuestamente investigados, según los medios británicos, figuran en la lista 1.000 "personas dignas de interés" establecida por las autoridades mundiales de lucha contra el dopaje.

El Mail on Sunday precisa, no obstante, que actualmente no hay pruebas para afirmar que los futbolistas son culpables de dopaje.

Cuatro de los jugadores que participaron en el pasado Mundial han tomado parte en la Copa de las Confederaciones que se está disputando actualmente en Rusia. El equipo anfitrión quedó eliminado el sábado al perder contra México (2-1) en el tercer partido de la primera fase del torneo.

"Todos los jugadores participantes en la Copa del Mundo de la FIFA-2014, incluidos los del equipo ruso, se sometieron a controles antes de la competición y después de los partidos y todos dieron negativos", aseguró la FIFA en el comunicado.



"La FIFA estaba a cargo de los controles y todas las muestras fueron enviadas y analizadas por el laboratorio acreditado por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) de Lausana. El mismo procedimiento se ha aplicado para la Copa de las Confederaciones en curso, donde todos los análisis efectuados hasta el momento han dado negativo", precisó la instancia.

Estas nuevas acusaciones vuelven a sembrar las dudas sobre el deporte en Rusia, donde se está celebrando la Copa de las Confederaciones, una especie de ensayo general para el Mundial que se disputará dentro de un año.