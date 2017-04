LeBron y sus Cavs humillan a los Celtics y recuperan el liderato en el Este

LeBron James totalizó 36 puntos, 10 rebotes y seis asistencias el miércoles, en un duelo en que los Cavaliers de Cleveland arrollaron 114-91 a los Celtics de Boston, para recuperar en solitario el primer puesto de la Conferencia del Este.

Ambos equipos tenían fojas idénticas de cara al último enfrentamiento entre sí en la campaña regular. Sin embargo, Cleveland llegó ahora a una foja de 51-27, un juego por encima de Boston (50-28), cuando restan sólo cuatro compromisos por disputar.

Asimismo, los Cavs tienen a su favor el criterio de desempate sobre los Celtics.



