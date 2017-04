LeBron y Love guían a Cavs a triunfo sobre Magic

LeBron James se apuntó su segundo "triple doble" de manera consecutiva y los Cavaliers de Cleveland se declararon listos para un encuentro crucial en Boston, al apabullar el martes 122-102 al Magic de Orlando.

Kevin Love añadió 28 unidades a la causa de los Cavs, que embocaron 18 triples.

Kyrie Irving contabilizó 24 tantos y J.R. Smith agregó 19 por Cleveland, que atinó nueve triples y anotó 43 puntos tan sólo en el tercer cuarto. Con ello, convirtió un duelo apretado en una paliza y doblegó a Orlando por 17ma ocasión al hilo.



Put an exclamation mark on this one! #DefendTheLand pic.twitter.com/YhQPWCuljI

— Cleveland Cavaliers (@cavs) April 5, 2017