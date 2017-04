Nairo Quintana y Mariana Pajón, divididos por opiniones

El ciclista colombiano Nairo Quintana rebajó la tensión a la controversias generadas por sus declaraciones en contra de la dirección de la federación de esa disciplina deportiva, y las posteriores palabras de la campeona olímpica Mariana Pajón, a quien dijo admirar y le deseó éxitos.



Antes de viajar a Asturias, desde donde continuará su viaje para participar en el Giro de Italia que comienza el 5 de mayo, Quintana grabó un vídeo en el que afirma que espera que "esta problemática del ciclismo no siga creciendo y tampoco a los deportistas nos pongan en contra".



El campeón de la Vuelta a España de 2016 y el Giro de Italia de 2014, en una rueda de prensa en Bogotá, criticó a la Federación Colombiana de Ciclismo, y entre otras cosas, dijo que no tiene una buena dirección, "los deportistas que estamos en Europa triunfamos, no por ayuda de ellos, sino por la capacidad humana".



Posteriormente en una conversación entre Pajón y su padre, que se filtró en redes sociales, la campeona mundial defendió a la federación y le hizo un llamado a Nairo para "que se ponga a pedalear, porque cuando un deportista se mete a la política, las cosas no van bien".

Sin embargo, Quintana no tomó mal esta declaración de su compatriota al señalar que "sé que Mariana no hacía esto con mala intención, le deseo muchos éxitos a ella también y toda mi admiración completa".



Sobre el tema de la federación agregó que "son puntos de vista personales que debemos de seguir mirando, y que no es que yo me los invento, ni que me asesoran, cada uno debe darse cuenta de todo lo que escriben en redes sociales y los desacuerdos de todo el mundo ante esta federación"

Dijo además que espera que no haya más problemas, "solo que veamos soluciones y mejoras para el ciclismo colombiano. Nosotros vamos a seguir pedaleando para darle muchas alegrías a todos los colombianos", puntualizó.