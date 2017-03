LeBron James se convierte en el 7mo anotador de la historia, pero los Cavs caen

LeBron James se colocó como el séptimo mejor anotador en la historia de la NBA, pero los Cavaliers de Cleveland cayeron el jueves 99-93 ante los Bulls de Chicago.

James finalizó con 26 unidades, para totalizar 28.599 en su carrera, tres más que Shaquille O'Neal. Pero ni la gran noche del astro, cuatro veces elegido el Jugador Más Valioso, impidió que los Cavs sufrieran su tercera derrota consecutiva, igualando su peor racha de la temporada.



As @KingJames passes @SHAQ on the All-Time Scoring List, we look back at their time as teammates with the @Cavs! pic.twitter.com/O4pFrIYBft

— NBA (@NBA) March 31, 2017