Bulls sorprenden y ganan a Celtics frente a un Isaiah de luto

Los Chicago Bulls sorprendieron este domingo a los Boston Celtics con una victoria de 106-102, para irse al frente 1-0 en su primer partido de primera ronda de playoffs en la Conferencia Este de la NBA.

Estadísticas del partido

Los Bulls, que avanzaron con el octavo y último boleto para la postemporada, golpearon fuerte a los Celtics, que había obtenido el primero de la Conferencia.

El impecable en la ofensiva fue el astro canastero Jimmy Butler, quien se desbordó con 30 puntos y nueve rebotes.

En tanto, jugando apenas con pocas horas del fallecimiento de su hermana Chyna, el astro Isaiah Thomas terminó con 33 tantos por los Celtics.



