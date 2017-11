Sulaimán confesó que soñaba ser un gran campeón de peso completo como Mike Tyson

El mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que su sueño fue ser un gran campeón profesional y el excampeón mundial de peso completo Mike Tyson era su modelo.

"Mike Tyson eso es lo que me hubiera gustado ser porque el otro que me gustaba era Ray 'Sugar' Leonard, un imposible porque era demasiado rápido", dijo el dirigente deportivo.



Consejo Mundial de Boxeo estudiará abrir una nueva división para pesos completos Univision Deportes Network 0 Compartir

Después de confesar que admiraba el excampeón mundial gallo mexicano Carlos Zárate, a quien saludó en el cuadrilátero cuando era niño, Sulaimán confesó que su gran deseo fue siempre ser un pugilista de primera, pero su padre no lo dejó y además no tenía talento.

"Me faltó de todo, pegada no sé. Lo practiqué desde los ocho hasta los 15 años pero luego me fui a estudiar la preparatoria fuera, también jugaba béisbol, como lanzador, tercera base o receptor, hasta que me vi en la obligación de irme a estudiar", aseveró.



¡Generosidad de oro!: figuras del deporte mexicano que han mostrado su filantropía Las grandes figuras del deporte mexicano no solo sobresalen por su capacidad en competencia sino por su generosidad, que como en el caso de Saúl Álvarez es ejemplo tras el terremoto. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 'Canelo' es una de las figuras más respetadas en la actualidad mundial del boxeo, pero eso no le impidió aportar dos camiones de víveres y ayudar en los centros de acopio. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El campeón de boxeo demostró que su mayor título es el de ser mexicano y ese mismo está dispuesto a defenderlo con su generosidad. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ya retirado del baloncesto, Eduardo Nájera (izq.) tiene la Fundación Éxito Latino como parte de su apoyo social. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Nájera fue un mexicano que sobresalió en la NBA con Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats. Foto: AP | Univision 0 Compartir La fundación de la figura del básquetbol mexicano promueve la educación de niños y jóvenes en México y en Estados Unidos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lorena Ochoa ha sido la mejor golfista mexicana en la historia, luego de ser la número uno en el escalafón femenino de ese deporte. Foto: AP | Univision 0 Compartir La golfista tiene la Fundación Lorena Ochoa con la que ayuda a menores de escasos recursos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Por medio de la educación académica, deportiva y cultural, esta fundación impulsa el desarrollo y autoestima de los niños y adolescentes. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sergio 'Checo' Pérez no solo es el mexicano más destacado en la Fórmula 1 en la actualidad, sino que es muy veloz para apoyar cuando se le necesita. Foto: AP | Univision 0 Compartir El piloto de Fore India donó 3.000.000 pesos (140.760 euros) para los afectados por el terremoto que ha asolado la capital mexicana y ha dejado, hasta el momento, más de doscientas víctimas. Foto: AP | Univision 0 Compartir Aparte de esto, con su Fundación Checo Pérez A.C. también busca darles oportunidades a los niños y jóvenes de México. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Fundación Rafa Márquez nació en 2005, cuando el defensa mexicano aún estaba en Europa y hasta hoy mantiene sus trabajos constantemente. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Aún en el Atlas, el jugador lidera la fundación que busca aportar en la calidad de vida de los jóvenes de escasos recursos dándoles herramientas para así alejarlos de vicios y darles oportunidades. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Andrés Guardado siguió los pasos filantrópicos de su compañero de selección y también tiene una fundación para los niños y jóvenes en Jalisco. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Fundación Andrés Guardado recolecta fondos con miras a ofrecer mayor equidad en el país para los menores. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El capitán del 'Tri' es uno de los líderes del equipo mexicano, que ya obtuvo su cupo al Mundial de Rusia 2018. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Javier Hernández no solo es embajador de UNICEF sino que gracias a su reconocimiento en muchas ocasiones es apoyo para acciones sociales. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con buen presente en West Ham, 'Chicharito' recurrió al equipo para empezar una colecta de fondos para las víctimas del terremoto en México. Foto: AP | Univision 0 Compartir Además, Javier 'Chicharito' Hernández y Miguel Layún crearon la iniciativa 'YoXMéxico' para recolectar fondos para los damnificados. Foto: Twitter - @WestHamUtd | Univision 0 Compartir

Sulaimán, hijo del anterior presidente del CMB, José Sulaimán, heredó el cargo de su padre a inicios de 2014, en ocasiones se ha dejado fotografiar con los guantes puestos y siempre habla de su pasión por el pugilismo y sus encuentros con campeones de años atrás a los que conoció por intermedio de su padre.

"A veces sueño que estoy encima del ring, es el sueño que no se me cumplió; otras veces me muevo como peleador, hago fintas con mis hijos o cuando estoy viendo un combate", añadió.



Mauricio Sulaimán explicó cómo se vio afectada la sede del CMB tras el sismo en México Univision Deportes Network 0 Compartir

El directivo, de 47 años, estimó que practicar el boxeo es algo reservado a algunos elegidos con hambre de todo tipo, corazón, coraje y disciplina y no cualquiera puede salir adelante en el deporte de los puños.

"Yo era bueno para los golpes, pero soy un hombre de paz y me ha tocado más separar pleitos; abajo del ring veo las peleas como actos de violencia y no me gustan los pleitos callejeros. Los pleitos deben ser encima del ring", confesó.