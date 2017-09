Se va por la puerta grande del boxeo: Andre Ward anunció su retiro

El campeón de peso semipesado de la AMB, FIB y OMB, Andre Ward, anunció su retiro del ring. Ward, de 33 años, señaló que se encontraba cansado y ya no podía soportar las exigencias físicas del deporte.

Ward cuelga los guantes con una espectacular marca de 32-0 y recientes triunfos ante el ruso Sergey Kovalev.



“Quiero ser claro, me voy porque mi cuerpo ya no puede soportar los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo dar a mi familia, mi equipo y los fans todo lo que tengo, entonces ya no debería estar peleando”, señaló Ward sobre su decisión.



Ward se retira por la puerta grande del mundo del boxeo, con marca perfecta y tras haberse medido a rivales como: Sullivan Barrera, Chad Dawson, , Arthur Abraham, Allan Green, Mikkelsen Kessler, Edison Miranda y por supuesto Sergey Kovalev.