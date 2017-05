Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que peleará en contra ‘GGG’ en septiembre...

Tras vencer claramente a Julio César Chávez Jr., Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibió en el cuadrilátero a Gennady Golovkin y confirmó que peleará en contra del kazajo el próximo mes de septiembre.

‘GGG’ se mostró respetuoso de ‘Canelo’ y tras un breve intercambio de palabras los boxeadores se comprometieron a cerrar el compromiso en la siguiente fecha más importante del boxeo y que podría opacar el pleito que cocina Floyd Mayweather Jr. en contra de Conor McGregor.

La promotora de ‘Canelo’, Golden Boy Promotions hizo el anuncio oficial en su cuenta de Twitter.



It's Official @Canelo faces off with @GGGBoxing who he will be fighting #September16 for the middleweight Championship #CaneloGGG pic.twitter.com/sBS19fidie