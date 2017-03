Pelea entre 'Canelo' y Chávez Jr. llegará a los cines en Estados Unidos...

El tan esperado combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. del próximo 6 de mayo llegará a las salas de cine en Estados Unidos.



Gracias al gran interés por la pelea, que provocó que se agotara el boletaje de la T-Mobile Arena en pocas horas y que la venta de circuito cerrado se encuentre viento en popa, Golden Boy Promotions, Fathom Events y HBO llegaron a un acuerdo para que los aficionados puedan disfrutar en vivo el combate entre los mexicanos desde algunas salas de cine.



Watch @canelo vs @jcchavezjr1 LIVE on the big screen May 6 @fathomevents Tickets on sale April 7 https://t.co/tTuEKCA2Cy #CaneloChavezJr pic.twitter.com/AeSY1c080W