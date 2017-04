'Nacho' Beristáin reveló que estuvo cerca de abandonar a Chávez Jr.

El entrenador mexicano Ignacio Beristáin, reveló que estuvo cerca de dejar solo a Chávez Jr. luego de que el boxeador quería irse a Las Vegas antes de tiempo.

El ‘Junior’, quien entrena actualmente en el Centro Ceremonial Otomí a más de 3 mil metros de altura, quería para su preparación en ese sitio para trasladarse a Estados Unidos algo que molestó a ‘Nacho’ Beristáin ya que considera que se echaría a perder todo el trabajo que han realizado.



“Eso me molestó a mí mucho, le dije que estaba mal, nos metemos aquí un mes y medio y por capricho quiere echar a perder el trabajo, yo no estoy jugando, soy profesional, le dije no voy a Las Vegas así”, reveló 'Nacho' en entrevista para ESPN.

Asimismo, el histórico entrenador, reconoció que Chávez Jr. llegará a la pelea muy bien preparado y que será un gran combate ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.