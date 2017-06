Mikey García se enfrentará a Adrien Broner el próximo 29 de julio

Mikey García, campeón de peso ligero reinante, se enfrentará el próximo 29 de julio a Adrien Broner, ex titular de cuatro divisiones del mundo. El pleito está pactado a 12 asaltos con un peso de 140 libras y se realizaría en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

En el pasado, Broner fue despojado de su título mundial de peso welter junior el día antes de una defensa contra Ashley Theophane hace 14 meses porque no pudo hacer el peso. En su última pelea en su ciudad natal de Cincinnati contra Adrian Granados el 18 de febrero no logró alcanzar el peso y el peso se incrementó un par de semanas antes. Univision hablo con ambos hoy a través de teléfono y esto es lo que tenían que decir en esa perspectiva.



publicidad

"Voy a hacer el peso ustedes verán. No habrá ninguna ventaja o desventajas debido al peso. Este es el mejor contra el mejor en el boxeo y el peso no será un problema. Esta es la próxima mitad de mi carrera. Intentaré hacer todo correcto en esta próxima mitad para demostrar a todos los que me han contado ", dijo Broner cuando le preguntaron sobre su dificultad de hacer peso para esta pelea.

Le preguntamos a Mikey si se siente una ventaja o desventaja en subir en peso para esta pelea contra Broner. "140 es un buen peso para mí, puedo desempeñar mejor en 140. Estaba claro que no estaba planeando ir más alto que 140, estaba muy claro en eso. Me siento bien en 135lbs y 140lbs. "