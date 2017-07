McGregor amenaza con romper las reglas del boxeo ante Mayweather

La estrella de la UFC, Conor McGregor, no se limitó en sus comentarios sobre su rival el próximo 26 de agosto, Floyd Mayweather, y exigió respeto en la gira promocional de la pelea, de lo contario afirmó que incluso rompería las reglas del boxeo.



"Mientras me hable con respeto, me enfrentare a él con las reglas del boxeo, me conformaré con las reglas del Marqués de Queensbury. Si él me desestima durante esta gira o durante el combate, entonces tal vez podría simplemente conectar un codazo en su ceja... Mientras él sea agradable, callado y respetuoso, si no lo hace, si su cabeza baja hacia abajo, podría simplemente realizar un estrangulamiento. Tres segundos son suficientes para dormir a un hombre", afirmó McGregor a la cadena Fox.



Sin embargo, durante el comienzo de la gira promocional de la pelea, McGregor uso un traje con pequeñas letras con la leyenda “Fuck You”, iniciando sin decir palabra una guerra de declaraciones para el próximo conflicto.



Sin que ninguna de las partes lo haya confirmado, se especula que en el contrato existe una multa económica fuerte en caso de que McGregor rompiera las reglas del boxeo. Entre las condiciones para el irlandés está la prohibición de utilizar guantes hechos en México.