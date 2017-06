Manny Pacquiao va por todo ante Jeff Horn: "No hay mañana si no gano"

Este sábado el ídolo filipino Manny “Pacman” Pacquiao arriesga su campeonato mundial ante el invicto contendiente australiano Jeff Horn. El senador 'pinoy' defenderá su cinturón de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la cual seria su 60ª victoria de su legendaria carrera enfrente de más de 55,000 aficionados en Australia.

Pacquiao, está en su tercer reinado como monarca peso welter de la OMB recuperando el título el pasado 5 de noviembre logrando una dominante victoria por decisión unánime ante el campeón defensor Jessie Vargas.



"Jeff Horn pelea bien. He visto vídeos de sus peleas. Él trae mucha acción al ring. Estoy listo para que él salga agresivo. Si él hace eso, será una gran pelea para los fanaticos," dijo Pacquiao. "Estoy totalmente enfocado en esta pelea. No estoy viendo más allá de esta pelea porque en este punto de mi carrera todas las peleas son importantes. No hay mañana si no gano,” añadió Pacquiao.