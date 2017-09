La jueza que vio ganar a 'Canelo' tiene una lista de resultados controvertidos

El mundo del boxeo coincidió en que el sábado Gennady Golovkin y Saúl 'Canelo' Álvarez dieron una gran pelea. Unos vieron ganar al kazajo y otros al mexicano.

Pero Adalaide Byrd vio algo que pocos observaron, que el boxeador pelirrojo avasalló a su rival.

No habría habido ningún problema si ella no hubiese sido uno de los jueces de la pelea y mientras sus compañeros dieron un 115-113 a favor de 'GGG' y un empate 114-114, ella dio un desorbitande 118-110 o lo que es lo mismo en su opinión el azteca se llevó 10 de los 12 episodios.



Pero no fue ni por mucho la primera decisión polémica de Byrd, ya antes había tenido noches complejas.

El diario AS enlistó las peleas en las que participó y solo ella vio triunfar a uno de los boxeadores.

Vonda Ward vs. Marha Salazar en el 2003; a favor de Salazar. Lamon Brewster vs. Kali Meehan en el 2004; a favor de Meehan. Wes Ferguson vs. Joselito Lopez; a favor de López. Bernard Hopkins vs. Joe Calzague en el 2008; a favor de Hopkins. Antonio DeMarco vs. José Reyes en el 2008; a favor de Reyes. Selcuk Aydin vs. Said Ouli en el 2009; a favor de Ouli. Y Brandon Ríos vs. Richard Abril; a favor de Abril.



Y en puntuaciones disparejas también ha tenido su historia: se recuerda el combate en el que dio otro 118-110 controvertido a favor de Jessi Magdaleno sobre Nonito Donaire.

Otro caso similar fue el 119-109 de Austin Trout sobre Miguel Cotto, igual de criticable.

Quienes de plano no se tentaron el corazón y definitivamente la calificaron como uno de los peores jueces de la historia de la MMA -donde también ha ejercido el oficio- fue en bleacherreport.com y recuerdan particularmente, en una nota con fecha del 2012, su decisión en el combate entre Lenard Garcia y Nan Phan en el que dio la victoria al primero en el The Ultimate Fighter 12finale celebrado en el 2010.