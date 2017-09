Julio César Chávez no quería que se hiciera su serie biográfica por temor a morir

El ‘Gran Campeón Mexicano’, Julio César Chávez confesó tras el estreno del César, serie que se estrenó recientemente en el canal Space en México y Latinoamérica, que temía que al realizarse la serie biográfica pudiera perder la vida.



“Que bueno verla en vida, porque en un principio cuando me ofrecieron el proyecto lo rechacé por miedo… Hicieron la de Juan Gabriel y se murió, hicieron a Jenny Rivera y se murió, hicieron a John Sebastián y también se murió, estuvieron rogándome como medio año para que aceptara, platiqué con mi familia y fueron ellos los que prácticamente firmaron el contrato”, declaró Chávez a los medios de comunicación.



Sobre el resultado final de la serie el César señaló: “Va a haber cosas que van a salir y que no me van a gustar, me voy a enojar y me voy a encabronar, pero pues ya acepté y ahora a vivir la realidad y aceptar que si pasaron cosas muy difíciles en mi vida”.

En cuanto los supuestos vínculos con el Narcotráfico apuntó: “Ellos son seres humanos también y tienen sus ídolos y si me piden una foto o que vaya a su casa pues tengo que ir, porque si no voy…me llevan”, finalizó Julio César Chávez.