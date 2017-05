Julio César Chávez: "A Julio Jr. le faltó lo que a su padre le sobraba"

El legendario boxeador mexicano, no se tocó el corazón a la hora de criticar a su hijo luego de la derrota ante 'Canelo' Álvarez.

Un par de días han pasado y la actuación de Julio César Chávez hijo sigue siendo muy cuestionada por el mundo del box y sus alrededores, incluso su pequeña hija -en un video que circula en las redes sociales-, le ha dicho que ni siquiera tocó a Saúl 'Canelo' Álvarez

Ahora fue el turno de su padre, el legendario Julio César que no se tocó el corazón a la hora de hablar de la pelea del mayor de sus hijos.



"A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba", dijo y añadió, "fue muy conformista, le pedía que tirara golpes, que si iba a perder o lo noqueaban mínimo me regalara un pinche round tirando golpes, pero no lo hizo", aseguró a la cadena ESPN.

Además, el César del boxeo explicó desde su punto de vista, la actuación de su vástago en la T Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

"Cuando estás arriba del ring y sientes que el cuerpo no te responde, que no haces daño, ya lo único que tratas es de sobrevivir. Julito buscó que 'Canelo' no lo humillara y lo noqueara", finalizó.