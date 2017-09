Jorge Linares habló de todo a horas de exponer sus campeonatos ante Luke Campbell

Por: Lester Silva

Jorge "Golden Boy" Linares (42-3, 27 KO'S), Campeón del WBC y Campeón Diamante en peso ligero de la AMB, nos habló de su pelea contra el retador británico Luke Campbell (17-1, 14 KO'S) que será acabo este sábado, 23 de septiembre en el Los Ángeles en California.

Linares, un campeón de tres divisiones, originario de Barinas, Venezuela, ha peleado en Japón y el Reino Unido. Sin embargo, peleara en los Estados Unidos por primera vez en tres años. Su última pelea fue hace seis meses con su segunda victoria sobre el británico Anthony "Millón Dollar" Crolla en su ciudad natal de Manchester, Inglaterra.



Campbell, Campeón Plata, peso ligero del CMB y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha derrotado a cinco contendientes fuertes, entre ellos Darleys Pérez, Derry Matthews y Argenis Méndez.

En una entrevista exclusiva con Univision, Jorge Linares nos habla de su preparación para este combate, su oponente y los planes futuros de su carrera:

¿Linares como te has preparado para Campbell, un peleador joven, pero con mucha hambre?

"Como bien Ud. dijera, Campbell es un peleador joven, con buen boxeo, que trae un buen aval amateur, donde se corono Campeón Olímpico en Londres 2012, trae hambre de ser campeón, por lo que hicimos un excelente campamento, nunca subestimamos a ningún oponente, y menos a este joven".



“Vengo a este país literalmente a pelear”: Óscar Valdez, un mexicano que se gana la vida a golpes Univision Deportes Network 0 Compartir



¿Algo en específico que te preocupe de Campbell?

"Es un peleador zurdo, que siempre son incómodos y pueden complicarte el combate y que no he enfrentado en mis últimos combates, pero hemos hecho un buen trabajo en ese sentido, muy completo, mi entrenador Salas y el equipo compuesto por el ex campeón mundial Joel Casamayor y Jorge Capetillo, han trazado un plan de entrenamiento y estrategia para este combate, lo que me hace estar tranquilo y seguro de alcanzar la victoria".

¿Has peleado mucho en Japón y el Reino Unido, ahora vas a estar en EEUU después de tiempo, y el Fórum en los Ángeles ha sido escenario de grandes eventos, como te sientes de pelear ahí?

"Muy contento, creo que todo boxeador se sentiría muy alagado de pelear en el Fórum, de ser parte de esa historia que se ha escrito en esa Arena, y donde han paleado grandes leyendas del boxeo".



publicidad

¿Se ha hablado mucho de un posible enfrentamiento con Mikey García, que nos dice al respecto?

"Una pelea con García es nuestro plan de salir con la mano alzada este sábado, ambos estamos de acuerdo en enfrentarnos, somos los mejores de la división, los dos queremos vernos cara a cara con los mejores, y nosotros somos de los mejores, pero creo que eso pudiera pasar para el próximo año, de no aparecer algún contra tiempo, pero si, eso es lo que más queremos", sería algo que todos quisieran que pasara".

¿Que podríamos esperamos para esta noche y que tienes que decirles a tus fans?

" Esperen una gran pelea, una pelea donde gane la afición y el boxeo, una pelea a la altura de las grandes peleas que amerita el Fórum de Los Ángeles, a todos les doy las gracias por el apoyo que me han dado, a ustedes por tomarse el trabajo de venir y darme la oportunidad, sabiendo lo ocupado que están en estos días, a mi equipo, decirles a todos que no se pierdan este combate el próximo sábado 23, que será trasmitido HBO, Gracias una vez más".

Al cierre de este, Jorge Linares y su equipo se encontraban en Los Ángeles, para los preparativos finales del evento.