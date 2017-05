Irlanda vs. México: Michael Conlan enfrenta los puños de Alfredo Chanéz

El olímpico irlandés Michael 'Mick' Conlan regresa en una nueva edición de ‘Solo Boxeo’ desde la 'La Ciudad de los Vientos'. Conlan (1-0, 1 KO), de Belfast, Irlanda, enfrentará al mexicano Alfredo Chanéz (4-4, 2 KO's) en un combate a seis asaltos en la division peso pluma, que será el evento estelar del cartel 'Solo Boxeo' que será televisado simultáneamente a las 11 p.m. ET/PT por UniMás y Univision Deportes Network.



"Me siento bien, el entrenamiento fue duro, no lo voy a negar, pero estoy contento que ya estamos en la semana de pelea. Estoy listo para conquistar a los fans de Chicago. Sé que será un gran público y mucha gente vendrá a verme, ya que me lo han dicho y se siente el apoyo a través de las redes sociales," dijo el joven irlandés que debutó ante casa llena el pasado mes de marzo en 'El Teatro' del Madison Square Garden en Nueva York.