Freddie Roach culpa a La Biblia por la falta de nocauts de Manny Pacquiao

El entrenador de Manny Pacquiao lamenta que su pugilista no tenga nocauts en más de siete años, motivo por el que considera está perdiendo fanáticos.



"Me encantaría que trajera de vuelta ese instinto asesino y fuera por el nocaut. Sé que no lo hemos hecho en mucho tiempo, y la Biblia tiene mucho que ver en eso, y es muy duro lidiar con la Biblia. Deseo que sea el de antes, porque era un producto muy caliente cuando noqueaba a la gente”, declaró Roach al programa de radio On The Ropes.



Así mismo el entrenador de ‘PacMan’ dejó abierta la posibilidad de un combate con Mikey García una vez superados sus respectivos compromisos.