Evander Holyfield: "Mi mamá no me dejaba que me rindiera"

Evander Holyfield: "Mi mamá no me dejaba que me rindiera"

El multicampeón norteamericano fue uno de los pugilistas que fueron exaltados al Salón de la fama del Boxeo.

0 Compartir

Las malas actitudes de los deportistas no tienen ninguna disciplina en específico y las agresiones sueles ser parte de la impotencia dentro de una competencia. Foto: Getty Images | Univision 1 / 18 La más reciente falta fue la del húngaro Stefan Slavchev, que fue descalificado tras levantar en hombros a su rival, una acción insólita en el boxeo. Foto: Getty Images | Univision 2 / 18 El historial de Slavchev, con 24 derrotas en sus 33 peleas anteriores, se evidenció contra el norirlandés Paddy Barnes, que debutaba a nivel profesional. Foto: Getty Images | Univision 3 / 18 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ante la imposibilidad de vencerlo a los puños, el húngaro decidió realizar la curiosa acción, lo que generó la descalificación e inmediato triunfo de su rival el pasado 5 de noviembre de 2016 en Belfast (Irlanda del Norte). Foto: Getty Images | Univision 4 / 18 El italiano Valentino Rossi tampoco tuvo una acción muy deportiva en el campeonato de Moto GP, donde el español Marc Marquez sufrió de una agresión del 'Doctor'. Foto: Getty Images | Univision 5 / 18 Rossi (azul) pateó a Marquez (rojo) durante la carrera de Malasia, lo que produjo que como sanción tuviera que salir de último en la siguiente carrera. Eso lo llevaría a ceder pretensiones y a quedar al final subcampeón por el título del campeonato de 2015, que ganó Jorge Lorenzo. Foto: Getty Images | Univision 6 / 18 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro subcampeón tras una agresión fue el francés Zinedine Zidane. El volante (ahora DT de Real Madrid) le lanzó un cabezazo en el pecho al defensa Marco Materazzi en el tiempo extra de la final del Mundial de Fútbol de Alemania-2006. Foto: Getty Images | Univision 7 / 18 Ese fue el último partido de Zidane como profesional, dejando atrás la opción de título que su equipo perdería contra Italia por penaltis. Foto: Getty Images | Univision 8 / 18 Zidane se disculpó con Materazzi y con el mundo del fútbol por su acción y nunca se justificó, a pesar de los rumores de graves ofensas del defensa italiano en su contra durante el partido. Foto: Getty Images | Univision 9 / 18 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El boxeador Mike Tyson protagonizó una de las más violentas faltas en un cuadrilátero de boxeo al morder al estadounidense Evander Holyfield en una pelea por el título mundial pesado en 1997. Foto: Getty Images | Univision 10 / 18 Tyson, que también había recibido varios cabezazos de Holyfield, fue descalificado con lo que el triunfo fue para su rival. Foto: Getty Images | Univision 11 / 18 Tyson recibiría el perdón de Holyfield y ambos han tratado el tema con mucha ironía, al punto que han hecho comerciales juntos con referencia a este tema. Foto: Getty Images | Univision 12 / 18 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otra mordida célebre a nivel global fue la del uruguayo Luis Suárez durante el Mundial de Brasil-2014 al defensa italiano Giorgio Chiellini en el partido entre ambas selecciones. Foto: Getty Images | Univision 13 / 18 Aunque Uruguay venció a Italia, la Fifa decidió sancionar al delantero con 9 partidos sin poder jugar con su selección y cuatro meses sin poder practicar futbol a nivel de clubes. Foto: Getty Images | Univision 14 / 18 La agresión se hizo conocida en todos los niveles y durante el Mundial los hinchas incluso aprovecharon para hacer referencia a ellas a través de pancartas publicitarias en las calles. Foto: Getty Images | Univision 15 / 18 Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de los más agresivos en el baloncesto ha sido Ron Artest, cuyas descalificadoras faltas le han generado problemas en la NBA. Muy recordada fue contra Ben Wallace que causó una dura trifulca en 2004. No obstante, James Harden también fue su víctima. Foto: Getty Images | Univision 16 / 18 Artest, que cambió su nombre a Metta World Peace, le lanzó un codazo en el rostro a su rival en el partido de su equipo Los Angeles Lakers contra Oklahoma City Thunder. Foto: Getty Images | Univision 17 / 18 Así, World Peace se ha convertido en uno de los múltiples agresores que en las diferentes disciplinas han generado polémica con sus acciones. Foto: Getty Images | Univision 18 / 18 Has Visto Agresiones polémicas en la historia del mundo deportivo Agresiones en la historia del mundo deportivo Ver galería otra vez publicidad Galerías relacionadas Top 10' de los actuales goleadores de la Liga MX Máximos goleadores en Concacaf y Conmebol