Es oficial, Mayweather Jr. y McGregor se enfrentarán en agosto

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, la máxima estrella de las artes marciales mixtas, se enfrentarán el 26 de agosto en una pelea de boxeo que enfrentará a dos de los peleadores más taquilleros en el mundo.

Ambos peleadores anunciaron la pelea, luego de meses de conjeturas sobre si Mayweather iba a salir del retiro a sus 41 años para enfrentar a un astro de la UFC que nunca ha disputado una pelea profesional de boxeo.



Mayweather parte con un abrumador favoritismo para un combate que se disputará en un entarimado de boxeo y siguiendo las reglas del boxeo.

“Es oficial”, proclamó Mayweather en su cuenta de Instagram, anexando un video de ambos peleadores.

"LA PELEA VA”, consignó McGregor minutos antes en Twitter, subiendo una foto suya junto al padre de Mayweather, Floyd Sr.



THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft