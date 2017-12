Saúl ‘Canelo’ Álvarez mostró respeto por uno de los boxeadores más grandes que ha dado Puerto Rico, Miguel Coto, quien este sábado subirá al ring por última ocasión en su carrera para enfrentarse al estadounidense Sadam Ali.

“Miguel Ángel Coto, solo quiero desearte éxito en tu pelea, sé que será la última en tu carrera, una carrera extraordinaria. Creo que hiciste mucho en el boxeo, te deseo mucho éxito también en tu vida después del retiro, te toca disfrutar de todo lo que hiciste en el boxeo, de todo lo que te ha dado el boxeo", dijo 'Canelo' a ‘Junito’ por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.



Acto seguido, Álvarez gragó. "Para mi fue un honor estar en un cuadrilátero contigo, aprendí mucho en esa pelea, fue un honor. Te mando un abrazo fuerte”.



.@Canelo sends his best wishes to the legendary @RealMiguelCotto ahead of his final fight Saturday night @TheGarden! #CottoAli #Respect #Boxing pic.twitter.com/0EoC8Ftj6i

— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 1 de diciembre de 2017